Covid, in Campania 625 positivi su 6.849 tamponi (9,12%). 46 morti (26 nelle ultime 48 ore) e 1.384 guariti

Sono 625 i positivi del giorno in Campania, di cui 552 asintomatici e 73 con sintomi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.849. Resta ancora basso, quindi, il numero di test effettuati e la percentuale di positivi sui tamponi si attesta al 9,1%, dato in linea con quello di ieri. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. I deceduti sono 46, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza ma registrati ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.384. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale dei positivi ammonta a 187.189 su oltre 2 milioni di tamponi. Sono 2.765 le persone decedute e 105.933 quelle guarite. Ancora in calo la pressione sugli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva sono 97, uno meno di ieri, quelli in degenza sono 1.402, venti meno di ieri.