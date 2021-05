Covid, in Campania 628 nuovi casi. Indice del contagio al 4,7%. Altri 5 morti (3 nelle ultime 48 ore)

Sono 628 i positivi del giorno in Campania, di cui 184 sintomatici, su 13.125 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Pressoché stabile k’indice del contagio: 4,7%. Si registra il decesso di 5 persone, 3 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.116 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in Campania 7.074 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 336.353. Ci sono 85 persone ricoverate in terapia intensiva, 3 più di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 967 (-44) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili.