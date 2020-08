Covid, in Campania 68 contagi (15 dall’estero). De Luca: Monitorare i rientri da tutti i Paesi, non solo da 4

“Oggi abbiamo 68 contagi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook con la quale ogni venerdì fa il punto sulla situazione coronavirus. “Di questi 68 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, ha spiegato De Luca, “14 sono nella Asl Napoli 1: di questi 3 sono provenienti dall’estero, 6 persone contagiate in strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. Quindi 9 persone contagiate da fuori regione, o in villaggi turistici in Sardegna o in Paesi esteri. A Caserta abbiamo registrato contagi di persone provenienti da Spagna e Sardegna, la Asl di Salerno ha registrato contagi di persone provenienti da Londra, Malta, Marocco e Valencia. Quindi l’operazione di controllo e di filtro sta andando avanti bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta su Facebook. “Il governo – ha aggiunto – governo ha deciso i tamponi per chi viene da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, noi abbiamo deciso i controlli qualsiasi sia il Paese di provenienza dei turisti che tornano, perchè abbiamo registrato contagi in Bulgaria, Romania, Egitto, Santo Domingo, Messico. Era assurdo per noi limitare a quei quattro Paesi. Poi ho assistito con sconcerto al fatto che alcune regioni del nord non abbiano ritenuto obbligatorio per i cittadini che tornavano dall’estero l’obbligo del tampone o l’isolamento, una scelta irresponsabile”.