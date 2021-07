Sono 69 i tamponi molecolari risultati positivi sui 1.728 analizzati ieri in Campania. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 2 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 198 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.