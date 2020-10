Covid, in Campania 757 positivi nelle ultime 24 ore, il 59%  a Napoli. Una vittima e 149 guariti

E’ di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania precisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. Il totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149. Sul numero complessivo dei contagiati circa il 59% riguarda persone che vivono tra Napoli e la provincia. Nella città capoluogo, stando al bollettino diffuso dal Comune e aggiornato a ieri, sono 2.922 i residenti attualmente positivi, 400 in piùrispetto a lunedì 5 ottobre. Sempre in città, sono 122 le persone ricoverate in ospedale e 10 quelle in terapia intensiva. Il totale dei decessi dall’inizio dell pandemia e’ di 157.

Negli ultimi giorni sono stati diversi i casi di contagio tra docenti e studenti che, in base al protocollo, hanno portato alla chiusura e alla sanificazione degli istituti scolastici interessati, sia in città che in provincia. Difficile anche la situazione del trasporto pubblico, in particolare per metro e autobus a Napoli, dove si fa fatica a mantenere il distanziamento, soprattutto nelle ore di punta.