Sono 782 i nuovi casi di covid in Campania nelle ultime ore su 16.421 test effettuati. indice di contagio al 4,76%. Sono 6 i deceduti nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 21 i posti occupati in terapia intensiva. Lo rende noto la Regione Campania.