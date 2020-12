Covid, in Campania 791 positivi su 10.185 tamponi (7,7%). Venticinque morti (8 nelle ultime 48 ore)

Il bollettino Covid di oggi, diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania, segnala 791 positivi, di cui 713 asintomatici e 78

sintomatici. Il numero complessivo dei tamponi del giorno è 10.185 (7,7 per cento). Sale a 182.050 il totale positivi su un numero complessivo di 1.927.864 tamponi. Deceduti in 25, 8 nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza ma registrati ieri​. Il totale deceduti in Campania è di 2.624 persone. Guariti in 3.039, su un totale guariti pari a 98.167.

Reso noto anche il ​Report dei posti letto su base regionale. Per le Terapie intensive 656 posti disponibili, occupati 118. Degenza ordinaria, 3160 tra sanità pubblica e privata, con 1529 posti occupati.