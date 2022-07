Covid, in Campania 9.785 nuovi casi e 5 decessi

Sono 9.785 i nuovi casi Covid in Campania, di cui 9.238 positivi all’antigenico e 547 positivi al molecolare. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui sono stati eseguiti 41.447 test, di cui 35.870 antigenici e 5.577 molecolari. Sono 5 le persone decedute. Report posti letto su base regionale, posti letto di terapia intensiva disponibili: 573; posti letto di terapia intensiva occupati: 32; posti letto di degenza disponibili: 3.160; posti letto di degenza occupati: 711.

In Italia sono 89.830 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 37.756 di ieri, per un totale di 20.076.863 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 111, contro i 127 di ieri, per un totale di 169.846 sempre dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 398.338 contro i 188.153 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 22,5 per cento, contro il 22,1 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.448.550. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 405, dieci in piu’ rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 9.525, 71 in piu’ rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 69.489, per un totale di 18.458.467 dall’inizio dell’epidemia.