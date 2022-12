Sono 2.016, su 11.246 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 17,92%, stabile rispetto al 17,68 di ieri. Tre le vittime censite dal bollettino quotidiano regionale, di cui una nelle ultime 48 ore e due dei giorni precedenti. In salita i ricoveri in terapia intensiva, a quota 17 (+2), in lieve flessione quelli nei reparti ordinari, a quota 351 (-3).