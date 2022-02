E’ in calo, in Campania, il tasso di contagio: 9,9%. Secondo dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, sono 3.536 i neo positivi al Covid su 35.540 test esaminati. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva, con 54 posti letto occupati (- 3 rispetto a ieri), al pari che in degenza con 830 posti letto occupati (-40 rispetto a ieri).