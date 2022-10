Numeri in calo per il Covid in Campania. I positivi al test sono il 16,8% (10.956 test, 1.846 positivi), in calo rispetto al 17,77 di ieri. In calo i ricoverati in terapia intensiva, da 6 a 5, e quelli nei reparti ordinari, da 260 a 253. Un morto nelle ultime 48 ore.