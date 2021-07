Covid, in Campania De Luca vuole l’obbligo della mascherina in piazza anche dopo il 28 luglio

“Mascherine fino al 28 luglio? Forse andremo anche oltre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, stamattina a Benevento a margine dell’inaugurazione, nell’area Asi di Ponte Valentino, dell’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive. “Parliamoci chiaro, non è un grande sacrificio – sostiene il governatore -. Se vai al mare o al ristorante o in un parco pubblico e stai da solo la mascherina te la togli. E’ evidente che se vai nelle piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca perché se no ti prendi il contagio”.