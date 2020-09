Covid, in Campania è in forte aumento l’età dei contagiati

Nelle due ultime settimane si è osservato un aumento significativo dell’età media dei casi positivi in Campania. È un passaggio dell’ordinanza regionale, emanata oggi, che impone l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto. Un aumento di casi legato temporalmente, alle infezioni contratte tra fine agosto e settembre 2020. L’ipotesi, secondo quanto riportato, è “probabilmente” legata alla trasmissione “dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all’interno della famiglia” che “si riflette in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri”. Rispettare le misure di prevenzione e la quarantena raccomandate dalle autorità sanitarie “resta un elemento cruciale ed ineludibile per contrastare la diffusione dell’infezione”. La riduzione nei tempi tra l’inizio della contagiosità e l’isolamento resta un elemento fondamentale per il controllo della diffusione dell’infezione. “È necessario – si legge nel testo – mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione al rispetto delle misure di controllo, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti stretti”. Azioni ritenute “fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche”. Così come “rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale sul peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico”.