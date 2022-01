Covid, in Campania ieri 12 mila positivi e 15 morti. L’indice di contagio stabile al 14,7%

Sono 12.135 i casi di positività registrati oggi in Campania, rilevati su 8.814 test antigenici e 3.321 molecolari. I tamponi eseguiti in totale sono 83.290 (55.562 antigenici e 27.728 molecolari). Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I deceduti sono 17, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 2 morti in precedenza ma registrati ieri. L’indice di contagio è stabile al 14,7%. Sono 100 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due meno di ieri, a fronte di 812 posti letto disponibili. I ricoverati in reparti ordinari sono 1.387, sette più di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania.