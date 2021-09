Sono 461, in Campania, i casi positivi al Covid su 18.883 test effettuati. Il tasso di incidenza è praticamente stabile: 2,44% contro il 2,53 di ieri. Quattro i decessi, ma altri 5, avvenuti in precedenza. sono stati registrati ieri. In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive sono 26 i posti letto occupati (+4); in degenza sono invece 363 (-10).