Sono 186, in Campania, i casi positivi al Covid su 5.196 test effettuati. Il tasso di incidenza è in calo:2,4% contro il 3,57% di ieri. Tre i decessi di ieri, ma altri un altro 9, avvenuti in precedenza. sono stati registrati ieri. In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive sono 23 i posti letto occupati (+5); in degenza sono invece 379 (+13).