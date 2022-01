Covid in Campania, ieri oltre 17 mila positivi e 5 morti. La curva dei contagi scende al 16,4%

In Campania, secondo i dati aggiornati alle 23.59 di ieri resi noti dall’Unità di crisi della Regione, i positivi al Covid-19 sono stati 17.667, di cui positivi all’antigenico 10.788 e i positivi al molecolare 6.879. I test effettuati soni stati 104.906, di cui antigenici 66.568 e molecolari 38.338. Il tasso di positività è del 16,4% 2 punti in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 5. Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 87 (-1 rispetto a ieri) su 699 disponibili, mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.278 (+32) su 3.160 disponibili.