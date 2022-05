Sono 1875 i positivi del giorno al Covid in Campania – sui 14021 test effettuati – per un indice di contagio che si attesta al 13,37%, in linea con il dato registrato ieri (13,49%). Due le persone decedute nelle ultime 48 ore, cui vanno aggiunti altri due decessi risalenti ai giorni precedenti (ieri le vittime erano in tutto tre). I posti letto di terapia intensiva occupati restano 22. Quelli di degenza occupati scendono dai 414 di ieri ai 387 di oggi (-27).