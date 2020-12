Covid, in Campania la percentuale di positivi crolla al 6,09% (900 su 14.757). Altri 34 morti (10 da ieri)

Sono 900 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.757 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzati è pari al 6%, in calo rispetto ai giorni scorsi. Dei 900 nuovi casi, 85 sono sintomatici e 815 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 176.600, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.844.893. Nel bollettino odierno l’Unità di crisi della Regione Campania ha inserito 34 nuovi decessi, specificando che 10 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 sono decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 2.424. Sono 2.904 i guariti: il totale dei guariti sale a 85.972.