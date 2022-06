Sono 2.070 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 12.966 test esaminati (9.193 antigenici e 3.773 molecolari). Lo comunica l’unità di crisi regionale. Hanno dato esito positivo 1.854 tamponi antigenici e 216 molecolari. I deceduti sono otto, tre nelle ultime 48 ore e cinque in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati ad oggi sono 298, di cui 13 in terapia intensiva e 285 in degenza.