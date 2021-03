Covid, in Campania l’incidenza torna sotto il 10%. 40 i morti (15 nelle ultime 48 ore)

Sono 2.635 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 26.533 tamponi (di cui 6.783 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 9,93%. Dei nuovi positivi (di cui 354 identificati da test antigenici rapidi), 168 sono risultati sintomatici. Il totale dei positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 274.196 (di cui 6.981 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.991.864 (di cui 118.628 antigenici). Sono 40 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia sono 4.374. Sono 628 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 188.570. In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.356 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.