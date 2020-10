Covid, in Campania l’obiettivo è di 1651 posti letto: ecco il riparto città per città

È di 1651 l’obiettivo dei posti letto dedicati al covid19 in Campania posto dall’Unità di Crisi ai direttori degli ospedali. Il riparto prevede che i posti letto per l’Asl Napoli 1 arrivino a 222 (82 di terapia intensiva, 28 di sub intensiva, 112 di degenza), l’Asl Napoli 2 a 73 e l’Asl Napoli 3 a 143 posti letto. La richiesta più forte arriva all’Azienda Ospedaliera dei Colli che comprende l’ospedale Cotugno, il Monaldi e il Cto che dovrò avere a disposizione 263 posti letto di cui 28 di terapia intensiva, 38 di sub intensiva e 197 di degenza. Sempre a Napoli, l’ospedale Cardarelli dovrà avere 95 posti letto covid con 60 degenze, 15 terapie intensive e 20 terapie sub intensive.

La mappa degli obiettivi per i posti letto nella Regione Campania per affrontare il covid19 prevede 140 posti letto nell’Asl di Caserta e 58 nell’Asl di Avellino, mentre sono 110 i posto previsti per l’Asl di Salerno. Sono queste alcune delle cifre che emergono dall’ultimo documento dell’Unità di Crisi per l’attuale fase del contagio. Per quanto riguarda le aziende ospedaliere, a Salerno il Ruggi d’Aragona dovrà avere 165 posti letto (di cui 32 di terapia intensiva, 16 di sub intensiva e 117 di degenza), l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento 89 posti (16 di terapia intensiva, 18 di su intensiva e 55 di degenza), il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta 63 posti (24 intensive, 10 di sub-intensiva e 29 di degenza), il Moscati di Avellino 103 posti di cui 20 di intensiva e 52 di degenza. Coinvolti anche i policlinici universitari con la Federico II di Napoli prevista a quota 77 posti letto con 20 di terapia intensiva, 12 di sub-intensiva e 45 di degenza, mentre l’università Vanvitelli di Caserta dovrà avere 50 posti letto con 6 terapie intensive e 50 degenze.