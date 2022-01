Covid, in Campania nelle ultime 48 ore 16 mila positivi e 20 morti. 102 in terapia intensiva

La Campania fa registrare oggi 16.380 casi di positività al Covid-19, rilevati a fronte di 110.674 test processati (81.961 antigenici e 28.713 molecolari). In 12.793 sono risultati positivi all’antigenico, mentre 3.587 persone sono risultate positive al tampone molecolare. A comunicarlo è l’Unità di crisi della Regione, precisando che i dati tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 38 i deceduti, 20 morti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 102 (+2 rispetto a ieri) i ricoveri ospedalieri in terapia intensiva, mentre i ricoverati in posti letto di degenza sono 1.394 (+3).