Covid, in Campania oltre 16 mila vaccinati. Somministrato il 49% delle dosi arrivate finora

In Campania è stato somministrato il 49% delle dosi di vaccino consegnate. È quanto emerge dai dati diffusi sul sito del governo dedicato al monitoraggio dei vaccinati contro il Covid-19. In particolare, in Campania sono state somministrate 16.602 delle 33.870 dosi consegnate. Si sono vaccinati 8.717 uomini e 7.885 donne, di cui 14.847 tra medici, infermieri e operatori sanitari e socio sanitari, 1.745 tra il personale non sanitario e un ospite di Rsa. Sono 27 i punti di somministrazione dislocati nelle cinque province. Per quanto riguarda la fascia d’età, 4.704 persone vaccinate hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Vaccinati anche 4.100 ultrasessantenni, 224 ultrasettantenni e 13 persone over 80. Nella fascia d’età 40-49 anni si sono vaccinate 3.454 persone, 2.838 nella fascia 30-39 e 1.269 in quella 20-29 anni. La Campania è al quinto posto in Italia tra le Regioni per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate, preceduta dalla provincia di Trento (67,7%) e dalle Regioni Lazio (63,8%), Toscana (56) e Veneto (55,6).