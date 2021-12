Anche oggi sono 14, di cui dieci nelle ultime 48 ore e 4 risalenti ai giorni precedenti, le nuove vittime del Covid censite nel bollettino dell’Unità di crisi: 7.181 su 104.533 test i nuovi positivi. L’aumento dei ricoveri: se i posti letto occupati in terapia intensiva sono 35, uno in meno rispetto a ieri, quelli in degenza salgono a 534 (+18). Il tasso di incidenza è del 6,86%, in calo rispetto al giorno precedente a ieri (7,58).