Ci sono 7.277 positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 41.631 test processati. Il tasso di contagio è del 17,8%. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 6.381 test antigenici (su 30.747 eseguiti) e 896 tamponi molecolari (su 10.884). Sono 12 le persone morte, di cui dieci nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate ieri. Ad oggi sono 725 i posti letto di degenza occupati e 31 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.