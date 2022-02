Sono 8.957 i nuovi casi di positivi al Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 6.751 positivi al test antigenico e 2.206 al molecolare. I test in totale sono 70.189, di cui 48.942 antigenici e 21.247 molecolari. I decessi sono 20 nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Degli 812 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 83; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.349.