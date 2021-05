Covid, in Campania prima dose per oltre 1,5 mln (25% della popolazione). Quasi 604 mila immunizzati (il 10%)

In Campania 1.592.488 cittadini hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti covid. Di questi 603.796 hanno completato il ciclo vaccinale anche con la seconda dose. A darne notizia, aggiornando i dati alle 12 di oggi, l’Unita’ di crisi della Regione Campania che, nel bollettino quotidiano, segnale le somministrazioni totali a quota 2.196.284. Il maggior numero di seconde dosi e’ stato somministrato alla categoria degli over 80, sono 176.619 su un totale di vaccinazioni pari a 369.181. Seguono i “fragili” con 163.704, gli over 60 con 98.357, gli over 70 (94.364), gli operatori sanitari e sociosanitari (88.590), il personale esterno alle strutture sanitarie (50.631), gli over 80 non deambulanti (17.869), il personale non sanitario (16.724), il personale scuola e universita’ (13.449), i conviventi-caregiver (11.466), gli ospiti delle Rsa (7.382) e le forze dell’ordine (2.591). In termini assoluti ai fragili il maggior numero di vaccinazioni: 501.020, a 337.316 la prima dose.