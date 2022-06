Covid, in Campania quasi 10 mila contagi e incidenza oltre il 32%. Aumentano ricoveri e intensive

Ancora un netto balzo avanti, in Campania, nel numero dei contagi. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania sono 9.946 i neo positivi al Covid su 30.192 test esaminati. Il tasso di incidenza registra un forte aumento: se ieri era pari al 30,88%, oggi e’ 32,94%. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali aumentano i ricoveri nelle terapie intensive con 27 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri), e ancora di piu’ in degenza con 453 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri).