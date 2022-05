Covid, in Campania resta l’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro. De Luca firma l’ordinanza

In Campania resta obbligatorio l’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro. E’ in corso di pubblicazione un provvedimento nel quale il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha richiamato tutti i datori di lavoro, pubblico e privato, all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all’uso delle mascherine. Sulla base di quanto previsto nel provvedimento, “fino al 15 giugno 2022, i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine”.