Covid, in Campania somministrate 1.321.800 dosi vaccino (+20.713 nelle ultime 24 ore))

Covid, in Campania eseguite 1.321.800 dosi vaccino (+20.713) Covid, in Campania eseguite 1.321.800 dosi vaccino (+20.713) Sono 953.131 le prime inoculazioni e 368.669 le seconde Napoli, 20 apr. (askanews) – In Campania sono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 1.321.800 dosi di vaccino (+20.713) rispetto alle cifre comunicate ieri): 953.131 prime dosi (+10.264) e 368.669 (+10.449) seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 182.564 vaccinazioni (99,21%) di cui 95.357 prima dose e 87.207 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 98,46% (344.105 dosi di cui 190.379 prima inoculazione e 153.726 seconda), mentre per gli over80 non deambulanti sono state eseguite 31.707 vaccinazioni (43,18%), di cui 24.434 prima dose e 7.273 seconda dose. Per gli ospiti delle Rsa 14.938 (95,74%) di cui 8.054 prima dose e 6.884 seconda dose. Per quanto riguarda le categorie fragili sono 210.484 (61,94%) di cui 176.092 prima dose e 34.392 seconda dose, per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università la percentuale è di 84,41% (149.020 di cui 144.310 prime dosi e 4.710 seconde). Le vaccinazioni delle forze dell’ordine sono a 82,42% (30.367, di cui 29.032 prime dosi e 1.335 seconde dosi). Per il personale non sanitario (lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie) 35.211 (98,25%) di cui 18.767 prima dose e 16.444 seconda dose. Per la fascia 70-79, i vaccini somministrati sono 181.822 di cui 172.744 prime dosi e 9.078 seconde inoculazioni (60,32%), per i conviventi-caregiver, 32.372 di cui 31.769 prime dosi e 603 seconde (33,51%). Personale esterno alle strutture sanitarie 109.210 di cui 62.193 prima dose e 47.017 seconda (98,38%).