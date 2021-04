Covid, in Campania somministrate 1.571.400 dosi di vaccino, quasi 27 mila nelle ultime 24 ore

In Campania, fino alle 12 di oggi, complessivamente le somministrazioni di vaccino effettuate sono state 1.571.440, 26.861 nelle ultime 24 ore. Sono 1.140.402 i cittadini vaccinati con la prima dose dei quali 431.038 hanno ricevuto la seconda dose. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 183.757 vaccinazioni (99,22%) di cui 96.255 prima dose e 87.502 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 100% (354.112 dosi di cui 192.520 prima inoculazione e 161.592 seconda). Per gli over 80 non deambulanti sono state 38.867 in totale di cui 29.496 prime dosi e 9.371 per le seconde, con il 55,80% di percentuale. Per gli over 70, i vaccini somministrati sono 227.732 di cui 207.302 prime dosi e 20.430 seconde inoculazioni (70,44%), per gli ospiti delle Rsa 15.234 (96,16%) di cui 8.265 prima dose e 6.969 seconda dose. Per quanto riguarda la categoria dei fragili sono 309.344 (71,27%) di cui 238.132 prima dose e 71.212 seconda dose. Per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università, la percentuale è di 84,49% (151.052 di cui 145.234 prime dosi e 5.818 seconde). Le vaccinazioni delle forze dell’ordine sono a 83,20% (31.384, di cui 29.826 prime dosi e 1.558 seconde dosi). Per il personale non sanitario (lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie) 35.557 (98,25%) di cui 19.044 prima dose e 16.513 seconda dose, per i conviventi-caregiver, 40.497 di cui 38.686 prime dosi e 1.811 seconde (33,28%). Personale esterno alle strutture sanitarie 112.070 di cui 64.008 prima dose e 48.062 seconda (98,44%). Per gli over 60, sono 71.834 il totale di cui 71.634 prime dosi e 200 seconde dosi (36,35%).