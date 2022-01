Covid in Campania, tasso di positvità stabile al 14,2% ma ancora 32 morti nelle ultime 48 ore

Resta piuttosto stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Sono 11.319 i nuovi casi positivi al Covid su 79198 test esaminati (Antigenici: 53.944; Molecolari: 25.254). Se ieri l’indice di contagio era pari al 14,19%, oggi è al 14,129%. Ben 32 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Stabile anche la situazione negli ospedali: nelle terapie intensive sono 99 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); nessuna variazione rispetto a ieri per i ricoveri in degenza con 1387 posti letto occupati.