Covid, in Germania contagi raddoppiati da una settimana all’altra: ricovero per il 25% dei positivi

Il numero di casi confermati di Covid in Germania è in aumento da un mese, anche se si mantiene a livelli non elevati, secondo quanto rende noto il Roberto Koch Institute (Rki). La scorsa settimana, il numero di nuovi casi in tutto il Paese è stato di 2.400. Più del doppio del numero registrato la settimana terminata il 9 luglio, con mille casi. E’ diffusa la variante EG.5 che viene considerata dall’Oms come “di interesse”, ma non particolarmente pericolosa. Ma nelle ultime settimane un quarto delle persone contagiate sono state ricoverate.