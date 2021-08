Covid, in Italia 7.162 casi e 69 morti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.162 i nuovi casi di Covid e 69 i morti

in 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute. Sono 226.423 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 3,1%. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 128.782 e di questi 3.559 ricoverati con sintomi e 442 in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 124.781.

