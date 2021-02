Covid, in un libro le testimonianze dei medici

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della manifestazione organizzata il 20 febbraio dalla Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, cui parteciperanno alcune tra le più alte cariche istituzionali del Paese, verrà letta la testimonianza di un medico pneumologo, Gaetano, che opera in un ospedale in Campania. La “storia” è parte di un libro che raccoglie diversi racconti di medici ospedalieri, scritti in prima persona, e costituisce un insieme di narrazioni spontanee del vissuto di chi è stato e sta in “prima linea” contro la pandemia Covid-19.

Le loro emozioni, riflessioni, paure, ricordi dei primi mesi e degli sforzi che non bastano mai, ricostruiscono un caledoscopio di situazioni umane e professionali che aiutano a esemplificare i vissuti reali di medici che, pur non volendo essere chiamati eroi, continuano a combattere ogni giorno contro il virus, per la salute di tutti. Il libro, in distribuzione nelle prossime settimane, nasce da un’idea dei giovani medici di Cimo Lab, il comitato per le iniziative innovative per la professione di Cimo medici, e vuole essere anche una testimonianza positiva per coloro che scelgono di intraprendere la professione.

