Covid: Interpol smantella rete che distribuiva falsi vaccini

Lione, 3 mar. (Adnkronos) – Una rete globale che distribuiva falsi vaccini anti Covid-19 è stata smantellata in Sudafrica e Cina, con arresti effettuati in due continenti. Lo ha annunciato l’Interpol, riferendo in un comunicato che in Sudafrica, in un magazzino di Germiston, sono state sequestrate “circa 400 ampolle, equivalenti a circa 2.400 dosi, contenenti il falso vaccino”. Gli agenti hanno anche rinvenuto “un grande quantitativo di false mascherine 3M e arrestato tre cittadini cinesi e un cittadino dello Zambia”.