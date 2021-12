Covid: Italexit invia diffida a capo Stato, ‘dl approvato ieri in Cdm è incostituzionale’**

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “In seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre, di un nuovo decreto legge contenente ‘misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19’, i senatori di Italexit Gianluigi Paragone, Carlo Martelli e Mario Giarrusso hanno presentato una diffida a Sergio Mattarella nella quale chiedono che il suddetto decreto non sia controfirmato dal Capo dello Stato a causa della sua palese incostituzionalità”. Si legge in una nota di Italexit.