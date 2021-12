Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 dicembre

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre le terapie intensive superano la soglia critica e – Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano – ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.