Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Bisogna fare tutto il possibile per evitare la Dad: quella su un ritorno all’attività didattica davanti a un video è una decisione che non può essere presa a cuor leggero perché, come abbiamo purtroppo verificato un anno fa, provoca seri problemi ai ragazzi, soprattutto a quelli che più faticano a scuola, e anche complicazioni alle famiglie”. Lo ha detto Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a Tgcom 24.