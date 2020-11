Covid, la denuncia dei farmacisti: A Napoli un mercato clandestino di ossigeno

“Ci arrivano segnalazioni di improbabili vendite di bombole di ossigeno e, addirittura, di ‘ricariche’ attraverso canali paralleli illegali. Del fenomeno ho già fatto denuncia ai carabinieri”. A darne notizia il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio, preoccupato per i rischi legati al fenomeno. In queste ore, nella drammatica carenza di ossigeno nelle farmacie, Fedeferfarma Napoli ha raccolto diversi indizi. A partire da un post su Facebook di una persona che vendeva una bombola, dispositivi introvabili in questi giorni, spesso non riconsegnate da chi le aveva ritirate in farmacia. E sono poi molte le segnalazioni degli utenti ai farmacisti napoletani sulla presenza di questo “mercato parallelo”. Un’attività “totalmente illegale e pericolosa”, dichiara Iorio all’Adnkronos Salute. “L’ossigeno è un farmaco – precisa il presidente dell’associazione di farmacisti partenopei – Va prescritto dal medico anche nella posologia. La quantità non è irrilevante. La vendita illegale è ad alto rischio per i pazienti. È come abusare di qualsiasi farmaco, oltre al fatto che non c’è nessuna certezza sulla qualità del prodotto”.



L’Sos di Iorio: In città persone disperate, niente bombole

“I farmacisti napoletani sono allo stremo professionalmente e, soprattutto, umanamente. Non riuscire ad esaudire le richieste di ossigeno è una mortificazione umana, prim’ancora che professionale”, dichiara Iorio. “Abbiamo incessantemente richieste di ossigeno nelle farmacie – spiega – persone comprensibilmente disperate ed impaurite alle quali, purtroppo, dobbiamo rispondere quasi sempre negativamente. A poco è valso l’appello di riconsegnare le bombole in farmacia: oramai la domanda è di gran lunga superiore all’offerta. Molti farmacisti sono andati personalmente a casa delle persone pur di recuperare bombole, ma le ditte distributrici, che pure stanno svolgendo un lavoro senza sosta praticamente h24, hanno difficoltà anche a ritirare nelle farmacie quei contenitori che con tanta fatica siamo riusciti a recuperare. Considerando che in tempi normali ogni farmacia detiene mediamente 7-8 bombole d’ossigeno, stimiamo che le oltre 800 farmacie tra Napoli e provincia abbiano distribuito oltre 5mila bombole d’OSSIGENO gassoso. Sta capitando anche di non riuscire a fornire l’ossigeno per altre patologie. Proprio ieri abbiamo registrato, tra tante, la disperata richiesta di un cittadino che ha telefonato in Federfarma perché non riusciva a reperire una bombola per la moglie affetta da tumore polmonare”.

Il presidente di Federfarma Napoli spiega che “anche la possibilità di prescrivere ossigeno liquido da parte dei medici di base si sta rivelando un intervento tardivo e insufficiente perché anche il numero dei contenitori di OSSIGENO liquido è, ad oggi, ancora limitato. Basti pensare che solo nel territorio dell’Asl Napoli 1 a ieri c’erano ancora decine di richieste da evadere, mentre nella Napoli 3 le ditte ci indicano tempi di consegna anche di una settimana. Purtroppo – evidenzia Iorio – quanto accaduto a marzo in Nord Italia sta accadendo adesso qui da noi. A mio avviso è mancata la programmazione di un fenomeno ampiamente prevedibile da parte del Governo centrale, invece stiamo vivendo la stessa identica situazione delle introvabili mascherine di qualche mese fa, con i farmacisti inermi di fronte ad una situazione oramai drammatica. In questo scenario ci arrivano segnalazioni di improbabili vendite di bombole di ossigeno e, addirittura, di ricariche attraverso canali paralleli. Del fenomeno ho già fatto denuncia ai Carabinieri”, conclude Iorio.