Covid, la Lega di Serie A vince 3 ricorsi al Tar: stop alla quarantena per Salernitana, Toro e Udinese

La Lega di A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati al Tar contro i provvedimenti adottati dalle Asl. Secondo quanto si apprende il Tar del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte e della Campania hanno dato ragione alla Lega Calcio dopo la quarantena disposta dalle autorità sanitarie locali nei confronti di Torino, Udinese e Salernitana. A questo punto i giocatori negativi non sono più in isolamento e possono tornare ad allenarsi e a giocare. Il Tar dell’Emilia invece ha confermato la quarantena per il Bologna.