Covid, la Regione spende 76mila euro per ogni contagiato: interrogazione di Cirielli

Il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, annuncia un’interrogazione al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ed al ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle spese della Regione Campania per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. “Secondo i dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – afferma Cirielli – l’ amministrazione regionale della Campania, dal 1° marzo al 30 aprile 2020, ha speso ben 76mila 308 euro per ogni contagiato (erano 4.423). Una cifra spropositata che ha visto la nostra ragione superare, in termine di spesa, finanche la Lombardia che, nello stesso periodo, registrava 75mila 732 contagi spendendo appena 5mila euro per ogni persona infettata: 178 euro per ogni contagiato”. Il deputato di Fratelli d’Italia chiede “un immediato intervento da parte della Corte dei Conti per fare chiarezza su come vengono spesi da De Luca i soldi dei cittadini, soprattutto ora che il numero dei contagi è tornato a salire”.