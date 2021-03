Covid: la storia dell’enopub pronto a chiudere, ‘stremati, ci arrendiamo’ (2)

(Adnkronos) – “L’asporto – argomenta all’Adnkronos il dg della Fipe, Roberto Calugi – conta per circa il 10% sul fatturato di un pubblico esercizio: se sei in campagna o in un piccolo borgo, e non fai le pizze, difficilmente sopravvivi, soprattutto durante la settimana. La cucina italiana si presta poco al delivery e infatti il poke bowl è il più venduto in città”. Il racconto dell’enopub di Legnano ha messo in evidenza anche un’altra verità: a fronte di una perdita di fatturato di oltre 400mila euro, i ristori, in tre momenti differenti, sono stati pari a 30mila euro per la società e 1.200 euro per i singoli soci.