Covid, la variante isolata a Napoli è simile a quella inglese. Normanno (Pascale): Vaccinazioni, fare presto

Una nuova variante del coronavirus, “già descritta in alcuni Paesi del mondo, per la prima volta è stata identificata in Italia”. Così a LaPresse il professore Nicola Normanno, direttore del dipartimento di Ricerca traslazionale dell’Istituto Pascale di Napoli. Lo studio – spiega – “è il frutto di una collaborazione tra il Pascale e l’Università Federico II. Noi abbiamo messo a punto un metodo rapido di sequenziamento del genoma virale proprio per individuare rapidamente nuove varianti e, tra i casi che abbiamo selezionato, abbiamo trovato un caso peculiare che non era mai stato descritto prima nel nostro Paese”. Le caratteristiche? “Non si sa molto, perché ci sono circa un centinaio di casi descritti nel mondo finora. Sappiamo che ha delle analogie con la variante inglese, presenta alcune mutazioni che sono state trovate anche nella sudafricana. Ma non possiamo dire a questo punto se abbia una maggiore contagiosità o porti qualche altro problema. È una variante che va monitorata, i casi vanno segnalati”, sottolinea Normanno. L’obiettivo della ricerca in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, “nell’ambito di una progettualità, finanziata dalla Regione Campania, è quello di individuare – ha sottolineato Normanno – eventuali casi peculiari” di coronavirus, “come soggetti che vengono dall’estero, situazioni anomale, per esempio, di persone che hanno un’infezione che permane per lungo tempo o, ancora, delle sacche dove c’è una abnorme diffusione del contagio, andare in queste situazioni, sequenziare e cercare di capire se siamo di fronte a delle nuove varianti che, quindi, possono necessitare di interventi specifici dal punto di vista sanitaria”. “Sulla vaccinazione – ha continuato – il problema è che meno vacciniamo, più il virus si diffonde, più rimane nella popolazione e più è probabile che si generino varianti. Quindi, c’è la necessità di vaccinare subito tutti i cittadini nel mondo. Perché non ci possiamo permettere di lasciare delle sacche di virus in Sud America o in Africa, dove magari poi si origineranno nuove varianti che potrebbero essere più aggressive. Quindi, adesso è veramente necessaria un’azione a 360 gradi per vaccinare prima possibile tutta la popolazione mondiale”.