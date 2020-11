La “zona rossa” in Campania, decisa ieri con una propria ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza, entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. Il provvedimento riguarda anche la regione Toscana. Per Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche il governo ha invece optato per la zona arancione. Lo apprende l’Ansa dalla conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio sulla pandemia Covid-19.