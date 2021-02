Covid, l’allarme del garante dei detenuti: Urge avviare vaccinazioni nelle carceri

“Chiedo alle autorità sanitarie campane, al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di avviare al più presto la vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti che ne facciano richiesta, visto l’elevato stato di promiscuità e di rischio”. Così il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. “In molte Regioni – ricorda – sono iniziate le vaccinazioni per agenti di polizia penitenziaria. Un agente di polizia penitenziaria,50 anni, padre di due figli, è morto per Covid 19 nell’ospedale di Maddaloni. È il quarto in Campania, così some sono quattro i detenuti morti per Covid e il medico sanitario di Secondigliano. Il virus è entrato da mesi dietro le sbarre e la sua avanzata non pare arrestarsi”. Infine il garante comunica “che la magistratura di Sorveglianza ha prorogato, fino alla fine di aprile, le licenze a casa per i semiliberi”.