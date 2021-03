“Siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può reggere”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social. “Abbiamo una ricaduta sulla rete ospedaliera grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già un appesantimento sugli ospedali, in particolare sul Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”, aggiunge.