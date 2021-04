Milano, 10 apr. (Adnkronos) – La situazione delle moschee abusive a Milano è ormai un’emergenza. Pur essendo Milano in zona rossa la moschea abusiva di via Cavalcanti è stracolma in più giorni e nei diversi orari delle preghiere. Sia giovedì che venerdì si sono radunate oltre 300 persone alla volta, addirittura con le file e le guardie di sicurezza all’esterno”. A denunciarlo sono Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e Samuele Piscina, presidente leghista del Municipio 2.