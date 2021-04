Covid, Limatola (Claai Campania): Riaprire in sicurezza o migliaia di piccole imprese moriranno

“Le piccole imprese sono allo stremo e in zona rossa subiscono, oltre al danno, anche la beffa di vedere strade piene di persone, nessun controllo e loro con saracinesche abbassate mentre l’abusivismo dilaga”. Lo dichiara il segretario generale della Claai Campania, Alessandro Limatola. Il leader l’associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa spiega: “Intere categorie rischiano di non riaprirla più quella porta a causa dei debiti accumulati nell’ultimo anno e, ancor di più negli ultimi mesi. Sono attività che hanno già investito tantissimo per adeguare la propria struttura secondo la normativa anti Covid, ma che, nonostante questo, continuano a rimanere chiuse. Non se ne può più, le persone devono poter lavorare, devono poter dignitosamente sostenere la propria famiglia e i propri dipendenti. I ristori sono insufficienti, quando arrivano, e non servono a risolvere, neppure in minima parte, un problema che può essere risolto solo riaprendo. In sicurezza, ovviamente, con tutte le dovute precauzioni, ma la riapertura è ormai indispensabile per scongiurare danni irreversibili alla nostra economia e la morte di migliaia di piccole imprese”. Limatola sottolinea che “il piano vaccinale avrebbe dovuto salvare la nostra salute e la nostra economia, ma tra vaccini dichiarati pericolosi a giorni alterni, dosi mancanti e discussioni su chi dovrebbe essere vaccinato prima siamo su una via tortuosa che non fa intravedere soluzioni a breve termine. La parola d’ordine, dunque, deve essere riaprire in sicurezza e continuare strenuamente con i vaccini per gli anziani e per le categorie fragili, senza dimenticare, però, i settori economici. Non può esserci, infatti, alcuna ripartenza senza vaccini anche per chi deve poter tornare a lavorare e in questo il ricorso ai medici aziendali potrebbe essere una risposta adeguata”.